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В Бангладеш 16 человек казнят за жестокое убийство девушки


24.10.2019 18:25
В Бангладеш 16 человек казнят за жестокое убийство девушкиФото: ecestaticos.com

В Бангладеш вынесли приговор по громкому делу о сожженной заживо 19-летней студентке, передает ТАСС.

Виновными в ее гибели были признаны 16 человек, всех приговорили к высшей мере.

ЧП случилось в минувшем апреле. Незадолго до гибели 19-летняя Нусрат Джахан Рафи выступила с обвинениями в адрес руководителя религиозной школы, которую посещала. По словам девушки, директор к ней приставал. Вскоре после этого на нее начали оказывать давление, чтобы она забрала жалобу.

После того, как студентка отказалась забирать заявление, ее облили керосином и подожгли. Это случилось прямо на крыше медресе "Сонагази Исламия Мадраса", где училась девушка. В ходе расследования было установлено, что преступление совершили люди, верные директору, обвиненному в сексуальных домогательствах.

Студентку сразу же доставили в больницу Даккского медицинского колледжа, но врачи оказались бессильны. Спустя несколько дней девушка скончалась от ожогов.

Гибель девушки вызвала огромный общественный резонанс. Комментируя вынесенный приговор, прокурор Хафез Ахмед подчеркнул, "что убийцам в Бангладеш ничего не сойдет с рук".

Автор: Злата Богатова

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