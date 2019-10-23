Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ : В Сирию скоро перебросят новых военных из России

16:42

Фото: rl0.ru



Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в отечественном оборонном ведомстве, с учетом новых задач в скором времени в Сирию предполагается перебросить еще около трехсот российских военных полицейских. Отмечается, что в страну также отправят тридцать три единицы техники.



Сообщив об этом, источник в Минобороны подчеркнул, что на территории арабской республике на сегодняшний день уже нет каких-либо реальных боевых действий.



После того, как в минувший вторник, 22 октября, были заключены договоренности с турецкой стороной, глава российского Минобороны Сергей Шойгу говорил о том, что сил нашей военной полиции пока хватит для патрулирования оговоренных территорий. Вместе с тем, может потребоваться дополнительная техника, отмечал министр.



22 октября в Сочи состоялись переговоры президентов России и Турции. По итогам встречи Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум. В соответствии с этим документом, подразделения курдских сил самообороны будут отведены на 30 км от турецкой границы, в западном и восточном направлении от места проведения операции "Источник мира", которую Анкара осуществляет на севере САР с 9 октября.



Автор: Злата Богатова

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