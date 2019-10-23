Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Кремле прокомментировали слова Киселева о преемнике Путина

13:44

Фото: vk.com



В Кремле сейчас не рассматривают вопросы, связанные с преемником главы российского государства Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, до выборов еще далеко, и речь пока идет лишь о "начальной стадии президентского цикла".



"Сейчас об этом никто не думает", - заявил Дмитрий Песков, высказавшись по поводу преемника Владимира Путина. Официальный представитель Кремля пояснил, что "президентский цикл находится в начальной стадии". Учитывая это, вопрос о преемнике действующего главы российского государства Владимира Путина не стоит считать актуальным.



Дмитрий Песков дал комментарий по этой теме в связи с недавним заявлением телеведущего и гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Во время своего выступления на журфаке МГУ он заявил о том, что президент РФ сейчас занимается поиском преемника. По словам Киселева, сославшегося на международный опыт, не подготовить нового главу государства "было бы безответственно". Журналист также говорил о том, что Путин "думает об этом с утра до вечера".



Автор: Злата Богатова

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