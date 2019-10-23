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Сноуден убежден, что «попал в ловушку», приехав в Россию


05:46
Сноуден убежден, что «попал в ловушку», приехав в РоссиюФото: bbend.net

Интервью с Эдвардом Сноуденом, получившим несколько лет назад убежище в РФ, доступно на портале YouTube. Как заявил бывший представитель ЦРУ и АНБ, сейчас он достаточно критически настроен в отношении действующего российского законодательства. По его словам, приехав в РФ, он оказался "в ловушке" из-за аннулированного американского паспорта.

В своем интервью аудио- и видеоподкасту Joe Rogan Experience Эдвард Сноуден пояснил, что сначала намеревался отправиться в Латинскую Америку. Учитывая, что власти Соединенных Штатов аннулировали его американский паспорт, он приехал в Москву и "оказался в ловушке".

По словам экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США, он выступал с критикой в адрес российского президента и российских законов о слежке. Это не способствовало тому, чтобы его пребывание в РФ стало более простым, отметил Сноуден. Он также признался, что достаточно трудно быть в оппозиции к политике американских властей, равно как и к правительству России.

Напомним, в 2013 году Эдвадр Сноуден предал огласке информацию о том, как спецслужбы США вели электронную слежку, включая организацию незаконного прослушивания переговоров иностранных политиков. Спасаясь от преследования со стороны Вашингтона, он разослал в разные государства запросы о получении убежища. После положительного ответа Москвы, экс-сотрудник ЦРУ летом 2014 года получил вид на жительство в РФ на трехлетний срок, который позже продлили на тот же период.

Автор: Злата Богатова

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