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В Еврейской АО кошка спасла супругов при пожаре
23.10.2019 21:20
Фото: cat-park.com
В Еврейской автономной области домашнее животное сумело вовремя подать хозяевам сигнал о начавшемся в жилом доме пожаре.
В результате супруги успели вовремя покинуть помещение, что спасло им жизнь, информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
ЧП случилось накануне, 22 октября, когда ранним утром воспламенился деревянный дом в Ленинском районе. Позже спасшиеся супруги рассказали, как услышали сильный скрежет в дверь. Отреагировав на этот звук, мужчина вышел на веранду и увидел, как в панике мечется их кошка.
В тот момент, когда животное заставило хозяина выйти на веранду, пламя уже начинало охватывать крышу дома. Схватив кошку, мужчина сразу же поспешил к жене и вместе с ней покинул горящий дом через другой выход. Вскоре после того, как прибывшие спасатели приступили к тушению пожара, произошло обрушение крыши.
Супруги и их кошка сейчас пока живут у родственников, ожидая решения администрации муниципального образования о выделении им жилья.
Предположительно, причиной возгорания могла стать неисправная печь.
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