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Экс-президент США Джимми Картер снова упал и попал в больницу
22.10.2019 23:53
Фото: rollingout.com
В Соединенных Штатах попал в больницу бывший американский президент Джимми Картер.
95-летний политик был экстренно госпитализирован после очередного падения.
Как передает информационное агентство Associated Press, Джимми Картер вновь упал в собственном особняке, расположенном в городе Плейнс (штат Джорджия). Врачи диагностировали у 95-летнего бывшего президента "небольшой перелом костей таза". Несмотря на полученную травму он старается сохранять хорошее расположение духа.
ЧП стало уже не первым - в октябре Картера уже увозили в больницу после того, как он упал в своем доме. В тот раз медикам пришлось наложить ему четырнадцать швов.
Джимми Картер находился на посту главы Соединенных Штатов в период 1977-1981 годов. После того, как 1 октября он отметил свое 95-летие, бывший президент стал рекордсменом по продолжительности жизни среди американских лидеров.
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