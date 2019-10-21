Новости шоу-бизнеса

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США вывели 2 тыс. военных из Афганистана
21.10.2019 22:26
Фото: viettimes.vn
Как пишет The New York Times, на сегодняшний день численность американских военнослужащих в Афганистане уменьшилась примерно до двенадцати тысяч человек. Соединенные Штаты, приступив к постепенному сокращению своего военного присутствия в этой стране, уже вывели порядка двух тысяч военных.
По данным газеты, информацию о сокращении военного контингента подтвердил командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер. По его словам, сейчас в стране остаются порядка двенадцати тысяч американских военнослужащих.
Отмечается, что Вашингтон пока еще не смог прийти к какому-либо соглашению с радикалами "Талибана" (деятельность этой организации официально запрещена российским законодательством). Вместе с тем, американская сторона уже приступила к выводу своих сил. Предполагается, что вскоре численность военнослужащих США, которые находятся в Афганистане, будет составлять около 8,5 тысяч человек.
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