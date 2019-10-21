Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter США вывели 2 тыс. военных из Афганистана

21.10.2019 22:26

Фото: viettimes.vn



Как пишет The New York Times, на сегодняшний день численность американских военнослужащих в Афганистане уменьшилась примерно до двенадцати тысяч человек. Соединенные Штаты, приступив к постепенному сокращению своего военного присутствия в этой стране, уже вывели порядка двух тысяч военных.



По данным газеты, информацию о сокращении военного контингента подтвердил командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер. По его словам, сейчас в стране остаются порядка двенадцати тысяч американских военнослужащих.



Отмечается, что Вашингтон пока еще не смог прийти к какому-либо соглашению с радикалами "Талибана" (деятельность этой организации официально запрещена российским законодательством). Вместе с тем, американская сторона уже приступила к выводу своих сил. Предполагается, что вскоре численность военнослужащих США, которые находятся в Афганистане, будет составлять около 8,5 тысяч человек.



Автор: Злата Богатова

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