ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Ленобласти пенсионер хранил дома 3 кг конопли
В Ленобласти пенсионер хранил дома 3 кг конопли
В Нальчике полицейский в драке убил коллегу
В Нальчике полицейский в драке убил коллегу
В Афганистане при покушении на губернатора провинции Вардак погибли три полицейских
В Афганистане при покушении на губернатора провинции Вардак погибли три полицейских
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Минобороны прокомментировали отмену пуска ракеты на учениях «Гром»Минобороны прокомментировали отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
Кадыров: Чечня обеспечит террористов из Сирии местами на кладбищеКадыров: Чечня обеспечит террористов из Сирии местами на кладбище
Die Welt: Путин одерживает победу без войны Die Welt: Путин одерживает победу без войны
На Ямале сотрудника школы-интерната заподозрили в принадлежности к саентологамНа Ямале сотрудника школы-интерната заподозрили в принадлежности к саентологам
В Афганистане при покушении на губернатора провинции Вардак погибли три полицейскихВ Афганистане при покушении на губернатора провинции Вардак погибли три полицейских

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Броши своими руками: что нужно для работы?Броши своими руками: что нужно для работы?
230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»
Конкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ruКонкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ru
Конкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ru
Конкурс "Вместе мы - семья!" в Стране МамКонкурс "Вместе мы - семья!" в Стране Мам

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Минобороны прокомментировали отмену пуска ракеты на учениях «Гром»


14:24
Минобороны прокомментировали отмену пуска ракеты на учениях «Гром»Фото: verv.su

Ранее в средствах массовой информации распространились сведения о некой нештатной ситуации, зафиксированной на стратегических командно-штабных учениях "Гром-2019", которые состоялись 17 октября. Заключительный этап маневров проходил под личным руководством главы российского государства Владимира Путина.

В отечественном оборонном ведомстве не подтвердили сведения о том, что в ходе пуска ракеты подводной лодкой "Рязань" возникла некая нештатная информация. Министерство официально заявило, что эта информация действительности не соответствует.

В сообщении Минобороны РФ указано, что программа была изменена с учетом технического состояния одной из ракет. Было принято решение, что задействовать ее в учебном ударе не будут. Это не оказало никакого влияния на общие результаты маневров, которые были завершены успешно, подчеркнули представители оборонного ведомства.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что во время СКШУ "Гром" с атомного подводного крейсера К-44 "Рязань" вместо запланированных двух межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-29Р была выпущена лишь одна.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Минобороны прокомментировали отмену пуска ракеты на учениях «Гром»Минобороны прокомментировали отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
Американские дипломаты, снятые с поезда, перед этим сделали несколько пересадокАмериканские дипломаты, снятые с поезда, перед этим сделали несколько пересадок
В Москве задержали начальников полиции и угрозыска Дорогомилово В Москве задержали начальников полиции и угрозыска Дорогомилово
В Турции погибла девочка из РФВ Турции погибла девочка из РФ
Пропавшая при продаже машины 27-летняя жительница Урала найдена убитойПропавшая при продаже машины 27-летняя жительница Урала найдена убитой

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 938


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru