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Минобороны прокомментировали отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
14:24
Фото: verv.su
Ранее в средствах массовой информации распространились сведения о некой нештатной ситуации, зафиксированной на стратегических командно-штабных учениях "Гром-2019", которые состоялись 17 октября. Заключительный этап маневров проходил под личным руководством главы российского государства Владимира Путина.
В отечественном оборонном ведомстве не подтвердили сведения о том, что в ходе пуска ракеты подводной лодкой "Рязань" возникла некая нештатная информация. Министерство официально заявило, что эта информация действительности не соответствует.
В сообщении Минобороны РФ указано, что программа была изменена с учетом технического состояния одной из ракет. Было принято решение, что задействовать ее в учебном ударе не будут. Это не оказало никакого влияния на общие результаты маневров, которые были завершены успешно, подчеркнули представители оборонного ведомства.
Ранее в прессе появились сообщения о том, что во время СКШУ "Гром" с атомного подводного крейсера К-44 "Рязань" вместо запланированных двух межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-29Р была выпущена лишь одна.
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