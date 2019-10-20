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В Японии активно продолжаются поиски пропавших без вести из-за тайфуна
20.10.2019 18:13
Фото: weserv.nl
Как заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, руководство страны предпринимает все возможные меры, чтобы отыскать без вести пропавших во время тайфуна.
Политик говорил на эту тему во время визита в префектуру Нагано, которая наиболее серьезно пострадала из-за стихийного удара.
Японское правительство сделает все возможное, чтобы отыскать людей, пропавших во время обрушившегося на страну тайфуна "Хагибис", заявил Синдзо Абэ. По его словам, максимум усилий будет приложен и на скорейшую ликвидацию последствий стихийного удара и восстановление региона.
Тайфун, ставший сильнейшим за несколько последних десятилетий, сопровождался порывами шквалистого ветра и мощными ливнями. "Хагибис" прошел по территории Японии на прошлой неделе, после чего из берегов вышли два десятка. В общей сложности оказались затопленными области от окрестностей Токио до Ниигаты на побережье Японского моря.
На текущий момент зафиксированы обрушения берегов отмечены на сорока семи реках, случилось около полутора сотен оползней, которые происходили в девятнадцати префектурах Японии. Поврежденными из-за стихийного удара оказались свыше пятидесяти тысяч зданий.
Согласно последним официальным данным, в результате наводнений и оползней, спровоцированных тайфуном, погибли 79 человек, около четырехсот пострадали. Пропавшими без вести на сегодняшний день продолжают числиться десять жителей Японии.
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