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Трамп назвал Клинтон сумасшедшей
20.10.2019 16:02
Фото: vk.com
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает сумасшедшей Хиллари Клинтон, которая в прошлом занимала пост американского государственного секретаря.
По мнению лидера США, об этом свидетельствуют некоторые высказывания экс-главы Госдепа.
Хиллари Клинтон просто сошла с ума, о чем говорят ее высказывания об американских политиках, якобы играющих на руку Москве, написал Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter. Американский президент также заявил, что очень любит русских, как и представителей всех других наций. По словам главы США Дональда Трампа, ему "нравятся все люди!".
Ранее Хиллари Клинтон выразила мнение о том, что РФ предполагала выдвинуть "своего" кандидата на выборах в Соединенных Штатах, не называя каких-либо конкретных имен. Однако в американских СМИ сразу же начали появляться различные предположения о том, кого имела в виду бывший секретарь. В частности, появлялись публикации о том, что Клинтон говорила о конгрессмене-демократе Тулси Габбард.
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