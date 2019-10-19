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Путин и Меркель провели телефонные переговоры
19.10.2019 20:53
Фото: smi2.net
Политики обсуждали различные вопросы, в том числе, предстоящую встречу в формате "нормандской четверки". Кроме того, германский канцлер Ангела Меркель и глава российского государства Владимир Путин говорили о ситуации в Сирии и Ливии, отмечает пресс-служба кабмина ФРГ.
Состоявшаяся сегодня телефонная беседа была организована по инициативе Берлина, отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.
В течение разговора президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель, в частности, говорили о том, что очередной саммит "нормандской четверки" необходимо тщательно подготовить, ведь встреча в данном формате должна "увенчаться конкретными результатами".
Путин и Меркель также вновь поднимали вопросы, связанные с неукоснительным выполнением ранее достигнутых договоренностей, включая положения минского "Комплекса мер". В частности, это касается имплементации "формулы Штайнмайера" в действующее законодательство Украины.
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