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Российские журналисты посетили брошенную американскую базу в Сирии
13:37
Фото: reutersmedia.net
Корреспондентам российских федеральных телевизионных каналов впервые представилась возможность побывать на территории брошенной американской военной базы.
В ходе визита на объект в сирийской провинции Алеппо на севере страны журналистов сопровождали российские военные полицейские и сотрудники спецназа ВС САР.
База была создана Соединенными Штатами в 2017 году неподалеку от населенного пункта Умм-Миаль, который расположен в окрестностях Манбиджа. Как и подобный объект, появившийся в тот период около селения Дадат, она была создана на территории, отбитой у боевиков "Исламского государства" (ИГ, деятельность группировки официально запрещена РФ). В освобождении земель участвовали тогда курдские формирования, которым оказывали поддержку американцы.
Обе базы были предназначены для патрулирования районов на севере САР, которые в то период находились под контролем курдских формирований. Задачей размещенных на них американских военных было координирование боевых самолетов с передовых позиций.
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