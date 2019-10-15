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ФСБ: В России с начала года предотвращено 39 терактов
13:11
Фото: novosti-saratova.ru
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил о том, что террористы могут маскировать свои хакерские атаки, как если бы речь шла о спецслужбах каких-либо конкретных стран, что может быть чревато политическими и военными международными конфликтами. Глава ведомства говорил на эту тему в Сочи, где проводится XVIII международное совещание глав спецслужб, органов безопасности и правоохранительных структур.
Как заявил руководитель ФСБ, в последнее время террористические группировки продолжают создавать и развивать собственные киберподразделения. Учитывая это, возрастает угроза использования экстремистами вредоносного ПО. По словам Александра Бортникова, опасные программы могут быть использованы при атаках на объекты критической инфраструктуры в целях провоцирования крупных аварий.
Глава отечественной спецслужбы добавил, что с начала текущего года в РФ правоохранители успели предотвратить тридцать девять терактов. За тот же период, по данным ФСБ, было нейтрализовано тридцать два террориста. По словам Бортникова, свыше пяти тысяч россиян, выехав за пределы страны, примкнули к разного рода террористическим организациям.
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