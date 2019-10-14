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Киев требует распустить ДНР и ЛНР
23:14
Фото: rama.com.ua
Киевские власти потребовали роспуска ДНР и ЛНР в целях выполнения Минских соглашений.
Как передает РИА Новости, лишь при таком условии украинское руководство готово приступить к осуществлению политической части договоренностей, достигнутых в белорусской столице.
В целях выполнения Минских соглашений необходимо распустить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, заявила в своем фейсбуке пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы.
Как написала Дарья Олифер, лишь при соблюдении этого условия украинское руководство начнет осуществлять соответствующие политические договоренности. По ее словам, речь также идет о полном прекращении огня и обеспечении мониторинга ОБСЕ на всей украинской территории, выводе вооруженных формирований, всех иностранных сил и военной техники.
Представительница официального Киева отметила, что на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей должно распространяться действие Центризбиркома Украины. Кроме того, необходимо присутствие украинских политических партий, средств массовой информации и иностранных наблюдателей.
Контроль за границей Украины и России при этом должен осуществлять исключительно Киев, подчеркнула в своем сообщении Олифер.
Ранее донбасские ополченцы трижды выражали готовность начать развод сил в окрестностях Золотого и Петровского. Однако со стороны украинских силовиков ответных действий они так и не дождались. Вскоре после этого пресс-секретарь Кучмы высказала обвинения в адрес ДНР и ЛНР: по мнению Дарьи Олифер, именно они сорвали отвод сил на указанной территории.
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