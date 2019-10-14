ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Южной Корее найдена мертвой звезда K-pop Солли
В Южной Корее найдена мертвой звезда K-pop Солли
Трагически погиб мэр Абакана Николай Булакин
Трагически погиб мэр Абакана Николай Булакин
Житель Чикаго убил своих соседей
Житель Чикаго убил своих соседей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Киев требует распустить ДНР и ЛНРКиев требует распустить ДНР и ЛНР
В Минске гражданку РФ задержали по запросу СШАВ Минске гражданку РФ задержали по запросу США
Жители Красноярска до смерти избили мужчину, снимая это на видеоЖители Красноярска до смерти избили мужчину, снимая это на видео
В Нигерии около 70 человек освобождены из исламской школыВ Нигерии около 70 человек освобождены из исламской школы
Пропавшая при продаже машины 27-летняя жительница Урала найдена убитойПропавшая при продаже машины 27-летняя жительница Урала найдена убитой

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»
Конкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ruКонкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ru
Конкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ru
Конкурс "Вместе мы - семья!" в Стране МамКонкурс "Вместе мы - семья!" в Стране Мам
Блиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ruБлиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Киев требует распустить ДНР и ЛНР


23:14
Киев требует распустить ДНР и ЛНРФото: rama.com.ua

Киевские власти потребовали роспуска ДНР и ЛНР в целях выполнения Минских соглашений.

Как передает РИА Новости, лишь при таком условии украинское руководство готово приступить к осуществлению политической части договоренностей, достигнутых в белорусской столице.

В целях выполнения Минских соглашений необходимо распустить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, заявила в своем фейсбуке пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы.

Как написала Дарья Олифер, лишь при соблюдении этого условия украинское руководство начнет осуществлять соответствующие политические договоренности. По ее словам, речь также идет о полном прекращении огня и обеспечении мониторинга ОБСЕ на всей украинской территории, выводе вооруженных формирований, всех иностранных сил и военной техники.

Представительница официального Киева отметила, что на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей должно распространяться действие Центризбиркома Украины. Кроме того, необходимо присутствие украинских политических партий, средств массовой информации и иностранных наблюдателей.

Контроль за границей Украины и России при этом должен осуществлять исключительно Киев, подчеркнула в своем сообщении Олифер.

Ранее донбасские ополченцы трижды выражали готовность начать развод сил в окрестностях Золотого и Петровского. Однако со стороны украинских силовиков ответных действий они так и не дождались. Вскоре после этого пресс-секретарь Кучмы высказала обвинения в адрес ДНР и ЛНР: по мнению Дарьи Олифер, именно они сорвали отвод сил на указанной территории.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Крупное ДТП в Лимбурге квалифицировано как попытка убийстваКрупное ДТП в Лимбурге квалифицировано как попытка убийства
В Башкирии на химзаводе произошла утечка стоковВ Башкирии на химзаводе произошла утечка стоков
Элтон Джон назвал Майкла Джексона сумасшедшимЭлтон Джон назвал Майкла Джексона сумасшедшим
На Урале пропала молодая женщина, продававшая иномаркуНа Урале пропала молодая женщина, продававшая иномарку
Скончался школьник из Петербурга, отдыхавший в «Артеке»Скончался школьник из Петербурга, отдыхавший в «Артеке»

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 938


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru