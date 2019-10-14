Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин прибыл на переговоры во дворец короля Саудовской Аравии

14.10.2019 21:13

Фото: topspb.tv



Глава РФ Владимир Путин, который сейчас находится в Эр-Рияде с официальным визитом, прибыл во дворец короля Саудовской Аравии, где вскоре должны состояться двусторонние переговоры. Как передает ТАСС, Aurus президента РФ сопровождал почетный эскорт из дюжины конных всадников с российским и саудовскими флагами.



Президент Российской Федерации Владимир Путин, ранее прибывший в столицу Саудовской Аравии с государственным визитом, приехал во дворец короля государства Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где будут проводиться российско-саудовские переговоры.



Aurus Путина подъехал к резиденции монарха в сопровождении почетного эскорта. В его состав входили двенадцать конных всадников, державших флаги РФ и Саудовской Аравии. Как только российский лидер покинул свой автомобиль, в его честь раздались звуки фанфар. Затем Путина приветствовали по-русски словами: "Добро пожаловать!"



Ранее появились сведения о том, что Саудовской Аравии в ходе визита Владимира Путина преподнесут в дар кречета Альфу. Как пояснил один из представителей российской делегации, в дальнейшем в Эр-Рияде подберут новое имя для этой птицы.



Автор: Злата Богатова

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