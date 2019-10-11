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Трамп назвал имя нового посла США в России
11.10.2019 20:32
Фото: malayalamdailynews.com
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о решении выдвинуть на пост американского посла в России Джона Салливана, являющегося первым заместителем госсекретаря.
Как сообщает Белый дом, имя второго человека в американском Госдепе уже вошло в соответствующий список.
Перечень лиц, которых американский президент Дональд Трамп выдвигает на ту или иную официальную должность, был опубликован сегодня, 11 октября. Джон Салливан станет американским послом в России, если кандидатуру утвердит сенат Соединенных Штатов.
На сегодняшний день Салливан, занимая пост заместителя главы Госдепа Майка Помпео, является вторым по значимости руководителем американского дипломатического ведомства. В прошлом он уже не раз занимался решением различных вопросов, связанных с РФ, в частности, участвовал в дискуссиях о контроле над вооружениями.
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