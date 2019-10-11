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В Приморье уничтожена авиабомба, найденная на аэродроме


11.10.2019 10:26
В Приморье уничтожена авиабомба, найденная на аэродромеФото: popmeh.ru

Авиабомбу смогли успешно обезвредить специалисты Амурского спасательного центра МЧС, передает агентство "Интерфакс".

Как стало известно, снаряд ранее был найден неподалеку от населенного пункта Вознесеновка в Хорольском районе Приморского края.

Местные жители обнаружили авиабомбу на неэксплуатируемом аэродроме, когда проводили сельскохозяйственные работы, информирует пресс-службе регионального главка МЧС. Сразу после того, как в экстренные службы поступил сигнал о ЧП, место происшествия оцепили сотрудники полиции.

По данным специалистов, речь идет о фотоосветительной авиабомбе без взрывателя. Прибывшие к месту обнаружения боеприпаса из Хабаровска взрывотехники-спасатели смогли успешно ликвидировать бомбу.

Автор: Злата Богатова

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