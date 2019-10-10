Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Карелии вынесли приговор бывшей соцработнице, убившей двух подопечных

10.10.2019 07:03

Фото: sledcom.ru



Верховный суд Карелии, рассмотрев дело бывшего социального работника Юлии Семеновой, которая обвинялась в убийстве двух человек и разбое, признал 35-летнюю женщину виновной и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на 14,5 лет.



Отбывать срок осужденная будет в колонии общего режима.



После отбывания основного наказания ей назначено ограничение свободы на полтора года, сообщили в пресс-службе суда.



В ходе расследования и судебного разбирательства было установлено, что убийство двух инвалидов, брата и сестры, было совершено 5 ноября 2018 года. В тот роковой день Семенова, являвшаяся работником МУ "Центр социального обслуживания населения Питкярантского муниципального района", пришла в квартиру, где проживали 58-летний мужчина и 55-летняя женщина.



Брат и сестра скончались от множественных ударов ножом, которые нанесла им Семенова. Похитив из квартиры инвалидов более 260 тысяч рублей, женщина скрылась. Отмечается, что бывшая соцработница в прошлом пристрастилась к азартным играм.



Гособвинение просило приговорить женщину к 16 годам, однако суд при вынесении вердикта принял во внимание явку с повинной, раскаяние и признание вины. Учитывалось и то, что на иждивении Семеновой находится малолетний ребенок.



Автор: Злата Богатова

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