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Датский премьер насмешила парламент докладом о животных
7.10.2019 14:35
Фото: кадр видео с youtube.com
Премьер-министр Дании была вынуждена прервать выступление в парламенте из-за смеха. Наблюдая за тем, как Метте Фредериксен рассказывает о правительственных закупках, не смогли удержаться от истерического хохота и многие другие парламентарии.
Приступ хохота в зале случился во время очередного заседания парламента, передает Denmarks Radio. В тот момент Метте Фредериксен выступала с докладом о цирковых животных, которые были выкуплены властями не так давно.
Когда речь зашла о верблюде по кличке Али, приобретенном лишь из-за того, чтобы не разлучать его с друзьями - несколькими слонами, премьер не смогла удержаться от хохота. Вслед за Фредериксен смеяться начали и многие парламентарии, судя по видео, которое позже появилось в Сети. Лишь через несколько минут, когда зал наконец успокоился, собравшиеся смогли продолжить работу.
Во время своего выступления премьер также выразила благодарность крайне правым за то, что они не стали препятствовать приобретению верблюда, несмотря на его кличку. В результате животные смогли сохранить дружбу.
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