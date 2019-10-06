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В Киеве прошел митинг противников «формулы Штайнмайера»
6.10.2019 22:15
Фото: lenta.ru
По предварительным данным, на майдане Незалежности сегодня собрались порядка 10 тысяч человек.
Как передают украинские СМИ, участие в мероприятии принял бывший глава государства Петр Порошенко.
В Киеве состоялся митинг, который был организован противниками согласования руководством Украины так называемой "формулы Штайнмайера". По данным "Украинских Новостей", акция, носившая название "Остановим капитуляцию", продолжалась на протяжении более чем трех часов. В ней участвовали свыше 10 тысяч человек.
Напомним, 1 октября в Минске было достигнуто соглашение, согласно которому Донбассу может быть предоставлен особый статус. Идея принадлежит германскому политику Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который в прошлом занимал пост главы МИД ФРГ.
Практически сразу после подписания соответствующих документов в Киеве начали проводить акции противники "формулы Штайнмайера".
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