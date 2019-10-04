Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Time: Трамп готов предложить КНДР сделку по санкциям

12:15

Фото: cand.com.vn



Как сообщает журнал Time, глава Соединенных Штатов Дональд Трамп готов предложить руководству Северной Кореи сделку по санкциям.



В публикации речь идет о том, чтобы снять ряд ограничений в обмен на ликвидацию ядерного центра в Йонбене.



Со ссылкой на чиновников из Белого дома, предложения по возобновлению переговоров между КНДР и США были представлены в рамках собрания Совета нацбезопасности, состоявшегося 1 октября. В числе предложений была отмена на три года санкций, объявленных ООН, по запрету экспорта в Северную Корею текстиля и угля в обмен на прекращение деятельности центра в Йонбене.



В случае, если в ООН не согласятся на снятие санкций, советники Трампа предложили прекратить надзор по соблюдению этих ограничений. Источники Time утверждают, что американский президент выразил согласие на такой вариант. При этом президент Соединенных Штатов продолжает настаивать на том, чтобы переговорный процесс продолжался, невзирая на запуск в КНДР баллистических ракет подлодок, отмечает журнал.



Автор: Злата Богатова

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