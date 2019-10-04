|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Time: Трамп готов предложить КНДР сделку по санкциям
12:15
Фото: cand.com.vn
Как сообщает журнал Time, глава Соединенных Штатов Дональд Трамп готов предложить руководству Северной Кореи сделку по санкциям.
В публикации речь идет о том, чтобы снять ряд ограничений в обмен на ликвидацию ядерного центра в Йонбене.
Со ссылкой на чиновников из Белого дома, предложения по возобновлению переговоров между КНДР и США были представлены в рамках собрания Совета нацбезопасности, состоявшегося 1 октября. В числе предложений была отмена на три года санкций, объявленных ООН, по запрету экспорта в Северную Корею текстиля и угля в обмен на прекращение деятельности центра в Йонбене.
В случае, если в ООН не согласятся на снятие санкций, советники Трампа предложили прекратить надзор по соблюдению этих ограничений. Источники Time утверждают, что американский президент выразил согласие на такой вариант. При этом президент Соединенных Штатов продолжает настаивать на том, чтобы переговорный процесс продолжался, невзирая на запуск в КНДР баллистических ракет подлодок, отмечает журнал.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|