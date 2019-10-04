|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Лукашенко в беседе с Зеленским назвал Украину Россией
4.10.2019 21:42
Фото: vk.com
Выступая на форуме регионов двух государств, состоявшемся сегодня, 4 октября, в украинском Житомире, представитель официального Минска допустил оговорку. Белорусский лидер Александр Лукашенко, обращаясь к Владимиру Зеленскому, назвал Украину Россией. Позже в Сети появилось видео, на котором запечатлен этот момент.
В ходе II Форума регионов Украины и Белоруссии Александр Лукашенко, в частности, говорил о преимуществах площадки этого мероприятия. Высказываясь на тему эффективности форума, он оговорился и назвал Украину Россией.
После непродолжительной паузы Владимир Зеленский решил все же поправить белорусского коллегу, обратившись к нему со словами: "Украины, Александр Григорьевич". Спохватившийся Лукашенко в ответ сказал, что успел испугаться, подумав о том, что неужели он назвал Зеленского Владимиром Владимировичем, подразумевая главу РФ Владимира Путина.
Под дружный смех зала украинский президент ответил: "Слава богу, нет!"
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|