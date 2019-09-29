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В центре Блохина все детские онкологи пригрозили уволиться
22:10
Фото: visualrian.ru
Все двадцать шесть детских онкологов столичного Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина написали заявления об увольнении.
По данным российских СМИ, врачи таким образом решили выразить протест против нового руководства учреждения.
В YouTube-канале независимого профсоюза медработников "Альянс врачей" было опубликовано видеообращение детских онкологов, которые выразили намерение уволиться и уже написали соответствующие заявления.
Как пишут российские средства массовой информации, администрация онкоцентра уже обратилась в компетентные структуры с просьбой дать правовую оценку действиям сотрудников отделения детской трансплантации костного мозга. Врачи ранее потребовали смены директора, иначе работать они отказываются.
Руководитель центра Иван Стилиди также рассказал об уровне заработной платы сотрудников. По его словам, в минувшем июле она понизилась, однако уже в августе вернулась к прежним показателям. В частности, научные сотрудники получили тогда в среднем 169 тысяч рублей, а врачи на десять тысяч больше. Заработок среднего и младшего медперсонала при этом составил — 86 и 66 тысяч рублей. В июле же работники получили примерно на 30 % меньше, пояснил Стилиди.
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