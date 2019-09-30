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В Петербурге вынесли приговор подростку, который поджег ровесницу
30.9.2019 19:35
Фото: sledcom.ru
Юношу признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое было совершено из хулиганских побуждений, и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.
Дело рассматривалось Калининским райсудом Северной столицы.
Преступление было совершено в ноябре 2018 года, когда юноша облил сверстницу - несовершеннолетнюю девушку 2004 г.р. легковоспламеняющейся жидкостью, а потом поднес огонь.
Девушка в результате ЧП была экстренно госпитализирована с ожогами 25% поверхности тела. В больнице у нее также диагностировали поражение дыхательных путей.
Помимо обвинительного вердикта и вынесения вердикта о лишении свободы, суд удовлетворил гражданский иск о возмещении причиненного морального вреда. Осужденному придется выплатить за свои действия два миллиона рублей.
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