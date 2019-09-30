Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Захарова: звонки в Вашингтон становятся опасными

30.9.2019 00:21

Фото: news-front.info



Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова прокомментировала публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора главы Соединенных Штатов Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.



Как заявил пресс-секретарь МИД РФ, вести переговоры с Вашингтоном становится весьма опасным делом. Публикация стенограммы способна изменить форму отношений между государствами, подчеркнула официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова. По ее словам, негативные последствия случившегося "очень значительны".



По мнению Захаровой, произошло отвлечение внимания мирового сообщества от вопросов и проблем, которые действительно нуждаются в неотложном решении. Пресс-секретарь ведомства при этом добавила, что не считает правильным сравнивать такого рода действия с умышленными взломами засекреченных информационных хранилищ, ведь здесь идет речь либо о хакерах либо о тех, кто их услугами пользуется.



Публикация телефонной беседы Трампа и Зеленского вполне способна стать уроком представителю Киева и ощутимо повлиять на ситуацию на Украине. Захарова назвала случившееся "колоссальным политическим уроком", и если Зеленский воспримет все правильно, обстановка в его государстве может кардинально измениться. Кроме того, настал момент, чтобы украинский лидер переоценил роль Вашингтона, добавила Захарова.



Автор: Злата Богатова

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