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200-килограммовый британец просит у государства денег на здоровье
30.9.2019 16:20
Фото: dailymail.co.uk
Пол Мейсон, в прошлом признанный самым толстым человеком на планете, обратился в Национальную службу здравоохранения Великобритании с просьбой о помощи. По словам мужчины, вес которого сейчас составляет более 200 кг, он переживает за свою жизнь.
Как пишет Daily Mirror, Пол Мейсон, в прошлом весивший 444,5 кг, а потом похудевший до 228,6 кг, в течение последних пяти месяцев был госпитализирован четыре раза. По мнению британца, учитывая, что у него сохраняются серьезные проблемы со здоровьем, государство могло бы оказать ему финансовую помощь.
Мейсон просит Национальную службу здравоохранения Великобритании помочь ему в оплате операций общей стоимостью 100 тысяч фунтов (чуть менее 8 млн рублей). Дело в том, что мужчине необходимы новые коленные суставы, требуется удалить грыжи, а также провести операцию на бедрах.
Обращаясь к властям, мужчина отмечает, что ранее государство уже неоднократно помогало ему, иначе он бы просто умер. Теперь же он просит дать ему последний шанс.
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