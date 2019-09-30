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Кузбасский подросток избил школьника за отказ есть камни
30.9.2019 14:25
Фото: megatyumen.ru
По факту инцидента, в результате которого пострадал девятилетний ребенок, уже возбуждено административное дело, передают региональные СМИ со ссылкой на ГУ МВД по Кемеровской области. ЧП случилось в городе Осинники.
Как стало известно, в медицинское учреждение обратился мальчик, избитый подростком. По словам школьника, его заставляли есть камни, а когда он отказался, подвергли побоям. При этом все происходящее записывалось на камеру.
В пресс-службе полицейского главка пояснили, что дело возбуждено по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). По итогам проверки все материалы передадут в комиссию ПДН.
В ходе предварительного разбирательства установлено, что мальчика избил 13-летний подросток. Записав издевательский ролик, в котором он заставляет ребенка есть камни, а потом бьет по лицу, парень опубликовал все это в Сети. В скором времени его поставят на профилактический учет в полиции, пояснили представители МВД.
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