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В США обнаружили пропавший в начале прошлого века «корабль-призрак»
30.9.2019 12:42
Фото: ensonhaber.com
В ходе подводных поисков на озере Верхнее в штате Миннесота американским поисковикам удалось отыскать затонувшее в 1901 году судно Hudson, которое местные жители ранее прозвали "кораблем-призраком".
Как рассказывает местное издание MRP News, судно обнаружили еще в середине лета, однако лишь сейчас информация поступила в СМИ.
Корабль, созданный в 1888 году, был практически неповрежденным найден на 250-метровой глубине при помощи гидролокатора. Исследователи позднее смогли сделать снимки затонувшего судна.
Судно Hudson с грузом льна и пшеницы осенью 1901 года покинуло порт Дулут, вскоре после чего попало в сильнейший шторм. Затем корабль пропал. Смотритель маяка, который в начале прошлого века располагался в этом районе, говорил, что стал очевидцем крушения "неопознанного" парохода, а через через несколько дней местные рыбаки нашли обломки Hudson и останки моряков.
Судьба остальных членов экипажа, как и самого судна, долгое время оставалась неизвестной. В последующие десятилетия местное население начало распространять слухи о "корабле-призраке", которое периодически замечают на озере.
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