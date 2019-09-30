Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Зариф озвучил условия для переговоров с Вашингтоном

30.9.2019 07:57

Фото: livejournal.com



Тегеран готов к началу переговоров с Соединенными Штатами, однако не о новой сделке, заявил в воскресенье руководитель иранского МИД Джавад Зариф.



По словам дипломата, прежде всего американская сторона должна продемонстрировать должное уважение к уже подписанным документам.



Сейчас в Тегеране ожидают, когда нынешние власти США "придут в чувство", либо это сделает "будущая администрация", - указал Джавад Зариф. По его словам, иранские власти настроены на начало переговорного процесса, однако речь "не о новой сделке". Вашингтон должен продемонстрировать, что уважает подпись на документе, иначе "в переговорах нет смысла".



Зариф также добавил, что ранее американский лидер Дональд Трамп своими действиями усложнил ситуацию. Теперь урегулирование может занять "не два года, как это было при работе над соглашением о Совместном всеобъемлющем плане действий, а больше". Своим мнением по этой теме глава МИД ИРИ поделился в эфире телевизионного канала NBC.



Ранее президент Ирана Хасан Роухани назвал утверждения о причастности его страны к атакам на Саудовскую Аравию "заговором", который подготовлен совместно Вашингтоном и Эр-Риядом.



Автор: Злата Богатова

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