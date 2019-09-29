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Новорожденный внук рэпера Снуп Дога прожил лишь 10 дней
29.9.2019 20:35
Как рассказал сын артиста, его ребенок по имени Кай Лав прожил лишь десять дней.
О трагическом событии отец погибшего младенца и сын знаменитого американского рэп-исполнителя, Корд Бродус рассказал в своем Instagram.
Сведений о том, что могло стать причиной смерти новорожденного мальчика, пока нет. Как пояснил отец ребенка, тот скончался у него "на руках". Печальное известие Корд Бродус сопроводил снимком, на котором изображена табличка с именем малыша и словами "любовь" и "свет".
Бродус также разместил на своей странице видеокадры, где родная сестра Кая Лава целует мальчика в щеку. По словам отца, ребенок успел за свою короткую жизнь внести в их семью огромное количество "любви и позитива", и родственники сохранят его энергию.
В 2015 году у Корда Бродуса появился на свет сын Зион, а в 2018-м у Снупа Дога появилась внучка по имени Эллевен.
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