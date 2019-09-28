Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В центре Москвы на согласованный митинг вышли около 20 тысяч человек

17:08

Фото: mospress.info



Как сообщают российские СМИ, участие в митинге в поддержку фигурантов так называемого "московского дела" принимают около двадцати тысяч человек.



Акция, согласованная ранее со столичными властями, организована в самом центре города.



Ведут мероприятие главред " Медиазоны " Сергей Смирнов и ведущая "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр . В самом начале акции перед собравшимися выступила Юлия Галямина, которая является кандидатом от "Яблока", незарегистрированным на выборы в Мосгордуму.



К настоящему времени на сцену также уже успели выйти депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник, Любовь Соболь, глава фракции "Яблока" в новой Мосгордуме Мария Эйсмонт , выступающая в качестве адвоката осужденного по "московскому делу" Константина Котова и целый ряд фигурантов того же разбирательства, с которых обвинения были сняты.



Организовала митинг на проспекте Сахарова Либертарианская партия. По последним данным, которые приводит пресс-служба столичного полицейского главка, количество участников акции может превышать двадцать тысяч. В организации "Белый счетчик" сообщали, что по состоянию на 16 часов, через рамки успели пройти свыше двадцати трех тысяч человек.



Участники митинга требуют освободить всех, ко был задержан и осужден после летних акций протеста, в частности, студента ВШЭ Егора Жукова и блогера Владислава Синицу, приговоренного к пяти годам лишения свободы.



Автор: Злата Богатова

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