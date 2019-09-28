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В центре Москвы на согласованный митинг вышли около 20 тысяч человек
17:08
Фото: mospress.info
Как сообщают российские СМИ, участие в митинге в поддержку фигурантов так называемого "московского дела" принимают около двадцати тысяч человек.
Акция, согласованная ранее со столичными властями, организована в самом центре города.
Ведут мероприятие главред "Медиазоны" Сергей Смирнов и ведущая "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр. В самом начале акции перед собравшимися выступила Юлия Галямина, которая является кандидатом от "Яблока", незарегистрированным на выборы в Мосгордуму.
К настоящему времени на сцену также уже успели выйти депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник, Любовь Соболь, глава фракции "Яблока" в новой Мосгордуме Мария Эйсмонт, выступающая в качестве адвоката осужденного по "московскому делу" Константина Котова и целый ряд фигурантов того же разбирательства, с которых обвинения были сняты.
Организовала митинг на проспекте Сахарова Либертарианская партия. По последним данным, которые приводит пресс-служба столичного полицейского главка, количество участников акции может превышать двадцать тысяч. В организации "Белый счетчик" сообщали, что по состоянию на 16 часов, через рамки успели пройти свыше двадцати трех тысяч человек.
Участники митинга требуют освободить всех, ко был задержан и осужден после летних акций протеста, в частности, студента ВШЭ Егора Жукова и блогера Владислава Синицу, приговоренного к пяти годам лишения свободы.
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