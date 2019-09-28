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Группе Metallica пришлось отменять гастроли из-за алкоголизма Джеймса Хэтфилда
28.9.2019 23:52
Фото: meme-arsenal.com
Вокалист и сооснователь легендарного музыкального коллектива Джеймс Хэтфилд вновь был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, которые он пытается решить на протяжении многих лет.
В результате группе Metallica пришлось отменить ранее анонсированные концерты.
Выступления, планировавшиеся в Австралии и Новой Зеландии, не состоятся из-за болезни фронтмена группы, указано в официальном Twitter коллектива. Представители Metallica с сожалением информируют о том, что "вынуждены отложить предстоящий тур" из-за того, что музыканту вновь приходится бороться со своей зависимостью.
Как стало известно, Джеймсу Хэтфилду "пришлось вернуться к программе лечения", артист снова пройдет восстановительный курс. Деньги за купленные билеты поклонникам группы возвратят. Музыканты обязательно приедут в Австралию и Новую Зеландию, как и планировалось, но несколько позже.
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