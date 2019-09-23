|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В России зафиксирован рост мошеннических звонков с подменой номеров банков
08:57
Фото: n-auditor.com.ua
Как сообщает "Коммерсантъ", по итогам минувшего лета в России зафиксирован существенный рост мошеннических звонков клиентам банков.
В числе правонарушений - звонки с использованием подмены номеров кредитно-финансовых организаций, отмечается со ссылкой на участников рынка и данные Центробанка.
По данным российского Центробанка, в течение летних месяцев этого года операторам связи были переданы сведения более чем 2,5 тысячах номеров, с которых осуществлялись мошеннические звонки банковским клиентам.
После соответствующего разбирательства операторы более чем в двухстах случаях блокировали номера, а в 59 — устанавливали ограничения на финансовые сервисы. Кроме того, в 198 случаях была выявлена подмена номеров кредитно-финансовых учреждений. В публикации отмечается, что в более чем двух тысячах случаев каких-либо мер не предпринималось в связи с отсутствием правовых оснований.
Российские операторы связи указывают на то, что сложилась еще более серьезная ситуации, чем это можно представить по информации финансового регулятора. Сведения, озвученные ЦБ, назвали лишь "каплей в море".
Напомним, ранее пожилую петербурженку обманули две мошенницы. Представившись работницами Пенсионного фонда, они проникли в ее квартиру и подменили более миллиона рублей на купюры "банка приколов".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|