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В конгрессе США начинают процедуру импичмента Трампа
26.9.2019 23:07
Фото: asweetdoseofreality.com
Контролирующие сейчас нижнюю палату конгресса демократы сделали заявление о начале процедуры импичмента действующего главы Соединенных Штатов - республиканца Дональда Трампа. За тринадцать месяцев до дня голосования, запланированного на 3 ноября следующего года, выборная кампания вступает в новый этап, который может стать довольно жестким.
Как заявили демократы, контролирующие нижнюю палату американского конгресса, начинается процедура импичмента действующего главы Соединенных Штатов. В качестве основания для столь крайних, но давно уже ожидавшихся мер указана попытка республиканца Дональда Трампа использовать Киев, чтобы скомпрометировать основного соперника по выборам - Джо Байдена.
Американского президента также обвинили в попытках скрыть эти неблаговидные действия.
По мнению самого Дональда Трампа, речь идет об очередном витке "охоты на ведьм". Глава США решительно отрицает, что обращался к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому с какими-либо противозаконными предложениями или просьбами.
Ранее Трамп призвал ЕС не жалеть денег для помощи Киеву.
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