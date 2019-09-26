Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые предсказали зебре в горошек из заповедника Кении короткую жизнь

26.9.2019 17:44

Фото: metronews.ru



Как убеждены американские биологи, животному будет трудно выжить из-за необычного окраса. По мнению специалистов, у жеребенка в горошек, который не так давно появился на свет в кенийском национальном парке Масаи-Мара, больше шансов стать мишенью для хищников, пишет портал Newshub.



Со ссылкой на американских ученых уточняется, что будущее у жеребенка по имени Тира, который из-за мутации получил окрас в горошек, довольно неопределенное. Как считают биологи, у зебры с избытком меланина обычно значительно более короткая жизнь, ведь среди остальных животных она будет выделяться и может быстро стать мишенью для хищников.



Биологи напомнили, что стандартный окрас зебр служит им хорошей защитой. Сливаясь визуально с раскаленным, дрожащим воздухом саванны, полосатые животное практически способны дезориентировать хищников.



Кроме того, для Тиры весьма опасны и насекомые, в частности, слепни и мухи Цеце. Переносчики целого ряда инфекций, включая лошадиный грипп, обычных зебр из-за их окраса воспринимают зебру как несъедобные предметы. Однако на такого жеребенка они могут отреагировать и укусить.



Впрочем, если маленькая зебра сможет достичь возраста половой зрелости (от двух до трех лет), это будет означать, что она счастливо избежала потенциальных опасностей и поводов для беспокойства не осталось.



Автор: Злата Богатова

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