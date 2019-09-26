Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Вынесли приговор бывшему завучу школы, ученицу которой мать заморила голодом

26.9.2019 04:36

Фото: hibiny.com



Дело рассматривал Краснокамский городской суд, сообщает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на приемную суда уточняется, что бывшего замдиректора по воспитательной работе местной школы № 3 приговорили к двум годам условно.



Кроме того, согласно вынесенному вердикту, по делу о халатности судом в отношении экс-завуча был назначен двухгодичный испытательный срок.



Трагедия случилась летом прошлого года - в середине июля жительница Краснокамска (Пермский край) обнаружила 14-летнюю дочь в бессознательном состоянии и вызвала "скорую". К моменту, когда прибыли врачи, подросток уже не подавал признаков жизни - медикам оставалось лишь констатировать смерть школьницы.



В ходе последующего расследования у правоохранительных органов появилась версия о том, что мать сознательно ограничивала подростка в питании. В результате ребенок скончался от истощения.



По мнению следствия, экс-замдиректора школы, в которой училась погибшая девочка, вовремя не предприняла никаких мер для предотвращения трагедии. В частности, она не проинформировала полицию о проблемной семье и не инициировала проверку, в каких условиях проживает ребенок. В результате у социальных служб даже появилось повода вмешаться в ситуацию.



Ранее матери девочки предъявили обвинение по п.п. "в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ - женщине инкриминируется совершенное с особой жестокостью убийство лица, которое заведомо для нее в тот момент находилось в беспомощном состоянии.



Автор: Злата Богатова

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