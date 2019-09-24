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Лавров провел переговоры с Зеленским
08:28
Фото: vk.com
Глава российского МИД Сергей Лавров провел краткие переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Как передает РИА Новости, встреча состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Краткий контакт руководителя отечественного дипломатического ведомства Сергея Лаврова и президента Украины Владимира Зеленского состоялся в рамках приема, который от имени главы Соединенных Штатов Дональда Трампа проводился в честь председателей делегаций.
Со ссылкой на дипломатический источник в Нью-Йорке агентство отмечает, что беседа Лаврова и Зеленского имела "вполне деловой" характер.
Российский министр Сергей Лавров возглавляет делегацию РФ в Генассамблее ООН. Предполагается, что руководитель отечественного внешнеполитического ведомства выступит в пятницу, 27 сентября.
Накануне состоялась встреча российского министра с коллегой из Саудовской Аравии Ибрагимом Аль-Ассафом. В ходе переговоров Лавров и его собеседник, в частности, говорили о перспективах развития двусторонних отношений с учетом официального визита лидера РФ Владимира Путина в Эр-Рияд.
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