Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лавров провел переговоры с Зеленским

08:28

Фото: vk.com



Глава российского МИД Сергей Лавров провел краткие переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.



Как передает РИА Новости, встреча состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.



Краткий контакт руководителя отечественного дипломатического ведомства Сергея Лаврова и президента Украины Владимира Зеленского состоялся в рамках приема, который от имени главы Соединенных Штатов Дональда Трампа проводился в честь председателей делегаций.



Со ссылкой на дипломатический источник в Нью-Йорке агентство отмечает, что беседа Лаврова и Зеленского имела "вполне деловой" характер.



Российский министр Сергей Лавров возглавляет делегацию РФ в Генассамблее ООН. Предполагается, что руководитель отечественного внешнеполитического ведомства выступит в пятницу, 27 сентября.



Накануне состоялась встреча российского министра с коллегой из Саудовской Аравии Ибрагимом Аль-Ассафом. В ходе переговоров Лавров и его собеседник, в частности, говорили о перспективах развития двусторонних отношений с учетом официального визита лидера РФ Владимира Путина в Эр-Рияд.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 157

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 08:51 Болсонару: Амазония не является «наследием человечества»

Болсонару: Амазония не является «наследием человечества» 08:20 США выделят оппозиции Венесуэлы 52 млн долларов

США выделят оппозиции Венесуэлы 52 млн долларов 24.9.2019 08:13 Мадуро вылетает в Россию для встречи с Путиным

Мадуро вылетает в Россию для встречи с Путиным 22.9.2019 22:02 Трамп обвинил Байдена во лжи

Трамп обвинил Байдена во лжи 22.9.2019 18:38 Трамп призвал ЕС не жалеть денег для помощи Киеву