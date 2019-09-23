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В США скончался актер Аарон Айзенберг


23.9.2019 15:35
В США скончался актер Аарон АйзенбергФото: hallofseries.com

В Соединенных Штатах ушел из жизни киноактер Арон Айзенберг, прославившийся после участия в знаменитом сериале "Звездный путь".

Артисту было пятьдесят лет.

Как передает телевизионный канал Fox News, на протяжении последних лет у актера имелись серьезные проблемы со здоровьем. В прошлом Арон Айзенбергу были сделаны две операции по пересадке почки - он появился на свет с одним органом.

Сведений о причинах смерти артиста пока нет. Информация о том, где и когда состоится церемония прощания, будет обнародована позднее.

Российским кинозрителям Арон Айзенберг запомнился по роли Ференги Нога в знаменитом сериале "Звездный путь: Глубокий космос 9", а также ленте "Байки из склепа", которую критики включают в число культовых фильмов 90-х. Айзенберг также сыграл в картине "Амитивилль 4: Зло спасается" и ряде других.

Автор: Злата Богатова

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