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Жительница Индии родила дочь с семью конечностями
16:43
Фото: РЕН ТВ
В индийском городе Тонка у 24-летней местной жительницы появилась на свет девочка с семью конечностями.
Как сообщает The Mirror, у ребенка четыре ноги и три руки.
Узнав о беременности, женщина не делала ультразвуковое исследование, указано в публикации. Супруги и не предполагали, что ждут тройню. По мнению специалистов, во время беременности смогли выжить лишь два плода, но третий при этом объединился с одним из эмбрионов. В результате родились совершенно здоровый мальчик и девочка с семью конечностями.
Лишние руки и ноги растут из груди и живота ребенка, отметили врачи. Медики также диагностировали у девочки проблемы с дыхательной системой. Сейчас девочка остается под пристальным наблюдением врачей, которые уже начали готовить ее к предстоящим операциям - в ходе хирургических вмешательств индийские специалисты хотят удалить лишние руки и ноги.
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