Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жительница Индии родила дочь с семью конечностями

16:43

Фото: РЕН ТВ



В индийском городе Тонка у 24-летней местной жительницы появилась на свет девочка с семью конечностями.



Как сообщает The Mirror, у ребенка четыре ноги и три руки.



Узнав о беременности, женщина не делала ультразвуковое исследование, указано в публикации. Супруги и не предполагали, что ждут тройню. По мнению специалистов, во время беременности смогли выжить лишь два плода, но третий при этом объединился с одним из эмбрионов. В результате родились совершенно здоровый мальчик и девочка с семью конечностями.



Лишние руки и ноги растут из груди и живота ребенка, отметили врачи. Медики также диагностировали у девочки проблемы с дыхательной системой. Сейчас девочка остается под пристальным наблюдением врачей, которые уже начали готовить ее к предстоящим операциям - в ходе хирургических вмешательств индийские специалисты хотят удалить лишние руки и ноги.



Автор: Злата Богатова

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