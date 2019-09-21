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Женская сеть myJulia.ru
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СМИ: Микки Рурк хочет быть похороненным на Украине
13:08
Фото: neizvestniy-geniy.ru
Известный голливудский артист Микки Рурк попросил, чтобы после смерти его останки были упокоены на территории Украины.
Как пишет издание "Сегодня", киноактер заявил, что могила должна находиться в селе Загорцы.
Мысли о том, чтобы быть похороненным в одном из населенных пунктов Хмельницкой области у Микки Рурка возникли после того, как он увидел могилы родственников своего помощника Дмитрия Корнейчука, пишет издание.
Ранее в Сети многочисленные пользователи были неприятно удивлены внешним видом звезды. Рурк, придя в качестве гостя на популярную программу Good Morning Britain, шокировал интернет изменившейся практически до неузнаваемости внешностью. Некоторые комментаторы, в частности, сравнили его с "недавно разведенной тетушкой".
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