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Пентагон: НАТО утрачивает превосходство над Россией
07:45
Фото: haber7.net
В течение последних лет Североатлантический альянс постепенно теряет военное превосходство над Россией, считает начальник Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Джозеф Данфорд.
Мнение американского генерала приводится на официальном портале Пентагона.
Как заявил генерал Джозеф Данфорд, возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов США, Россия на сегодняшний день является "конкурентом", который становится все более уверенным. НАТО при этом продолжает терять свое преимущество.
Своим мнением по этому поводу американский генерал поделился в ходе пресс-конференции, которая проводилась по итогам заседания военного комитета альянса в Словении. По словам Данфорда, министры обороны государств альянса признают, что баланс сил меняется. В результате в мае уже была пересмотрена стратегия военного союза.
Напомним, на прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что Соединенные Штаты больше не играют роль защитника Европы - расстановка сил в мире изменилась.
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