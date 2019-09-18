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В Воронеже вынесли приговор убийце двух девушек


18.9.2019 04:25
В Воронеже вынесли приговор убийце двух девушекФото: vk.com

Воронежский областной суд признал 41-летнего обвиняемого виновным в убийстве волгоградской студентки и жительницы Подмосковья.

Ближайшие двадцать пять лет мужчина, согласно вынесенному приговору, должен будет провести за решеткой. Первые три года осужденный будет отбывать наказание в тюрьме, а потом его переведут в колонию.

Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, в ходе расследования было установлено, что год назад, 20 сентября 2018 года, 41-летний мужчина проезжал по рабочему поселку Елань. Увидев девушку, которая являлась студенткой местного колледжа, водитель обратился к ней с просьбой показать дорогу.

Сразу после того, как девушка оказалась в машине, злоумышленник вывез ее в безлюдное место. Жестоко избив и несколько раз ударив ножом, мужчина изнасиловал пассажирку, а потом задушил. Спрятав тело своей жертвы в лесополосе неподалеку от дороги, убийца скрылся. Преступление было совершено на территории Воронежской области.

Во время расследования выяснилось, что подозреваемый также расправился с 19-летней жительницы Подмосковья. Под давлением неопровержимых доказательств, подчеркнули представители следственных органов, мужчина начал давать признательные показания. ЧП случилось летом прошлого года, когда он задушил попутчицу, севшую к нему в машину, чтобы добраться до Подольска. Тело девушки он оставил на пустыре близ Домодедовского шоссе.

Полиция задержала подозреваемого осенью прошлого года в Москве, сразу после чего он был этапирован в Волгоградскую область. В прошлом мужчина уже был судим - его признали виновным в сексуальном насилии по отношению к 12-летней школьнице и приговорили к девяти годам колонии. На свободу он вышел весной 2017 года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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