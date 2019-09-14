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Врачи решили исключить из отряда самого опытного российского космонавта
09:17
Фото: kvant.space
Как передает РИА Новости, самого опытного из нынешних космонавтов — Федора Юрчихина — могут исключить из состава отряда после соответствующего решения Главной медицинской комиссии.
Вердикт был оглашен в ходе заседания в Центре подготовки космонавтов.
Сведения подтвердил командир отряда космонавтов Олег Кононенко, комментарий самого Федора Юрчихина агентству получить пока не удалось. Командир отряда пояснил, что изменить решение комиссии не представляется возможным - оно окончательное. Предполагается, что вердикт будет утвержден официальным приказом на отчисление из отряда, для этого необходим сбор межведомственной комиссии.
Не так давно 60-летний Федор Юрчихин сообщал о вопросах, которые возникли у врачей к состоянию его здоровья. По словам космонавта, ему бы хотелось осуществить достаточно короткую и при этом интересную экспедицию, например, совершить облет Луны.
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