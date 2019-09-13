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Трамп пожаловался, что из-за лампочек «выглядит оранжевым»
11:40
Фото: argumenti.ru
По мнению главы Соединенных Штатов, он постоянно выглядит оранжевым ихз-за энергосберегающих лампочек, пишет Washington Post.
Как заявил Дональд Трамп, именно использование таких ламп искажает и внешний вид других людей.
Ранее американское министерство энергетики приняло решение об отмене директивы администрации Обамы. Согласно данному документу, к 1 января предполагалось полностью перейдет на использование более дорогостоящих энергосберегающих ламп, отказавшись от тех, что Томас Эдисон изобрел 140 лет назад.
По словам президента Соединенных Штатов, "люди спрашивают, и что не так с лампочкой?" Как отметил Трамп, из-за того, что американцев вынудили "использовать плохой свет" он постоянно выглядит оранжевым, как и окружающие его люди. "Свет просто отвратительный", - заявил американский лидер, когда в минувший четверг выступал в Балтиморе.
Ранее пользователи Сети, обратив внимание на специфический цвет кожи, уже окрестили Трампа "Президентом Читосом" и "Мандариновым торнадо", а также придумали для главы государства множество других прозвищ.
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