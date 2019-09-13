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В Испании пять человек погибли из-за сильных дождей
09:02
Фото: atributinfo.az
Власти ряда регионов были вынуждены объявить красный уровень опасности, передает ТАСС. Ранее была официально подтверждена гибель трех человек, однако позже число жертв стихии увеличилось.
В минувшую пятницу, 13 сентября, в Испании из-за сильных дождей погибли не менее пяти человек. Как пишет El Pais, смертельные случаи были зафиксированы на территории автономного сообщества Андалусия - в Альмерии и Гранаде. Позже спасатели нашли тело еще одного погибшего в Аликанте.
После того, как два человека стали жертвами стихии в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча, государственное метеорологическое агентство Испании объявило еще в ряде регионов. В ряде населенных пунктов с учетом прогноза синоптиков уровень опасности пришлось поовысить до самого высокого - красного.
Специалисты прогнозируют сильные ливни и грозы, которые будут сопровождаться порывами шквалистого ветра.
В связи со сложной метеорологической обстановкой было принято решение об отмене занятий в школах - из-за непогоды дома остались тысячи детей и подростков. Ливни уже спровоцировали наводнения, поэтому в некоторых местах оказались перекрытыми дороги, частично приостановлено железнодорожное движение. Сохраняется риск наводнений.
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