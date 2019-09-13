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Президент Финляндии не поддержал призыв Зеленского сохранять санкции против РФ


13.9.2019 20:46
Президент Финляндии не поддержал призыв Зеленского сохранять санкции против РФФото: smi2.net

По словам Саули Ниинисте, предпринятые ранее меры не оказывают влияния на российскую экономику.

Финский лидер также отметил, что вряд ли в ближайшем будущем будет виден эффект от санкций, вводимых в отношении РФ, передает ТАСС.

Как заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, выступивший на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES)  уже давно звучат утверждения, что экономика России рухнет из-за санкций. Однако какого-либо заметного воздействия пока так и не произошло. Политик выразил опасения, что "в ближайшем будущем этого и не случится".

Ниинисте также отметил, что необходимо продолжать попытки договориться. Ведь совсем недавно главы РФ и Украины смогли осуществить обмен. Совместное решение Владимира Путина и Владимира Зеленского финский лидер назвал живым примером конкретных действий.

До президента Финляндии на форуме, организованном в Киеве, выступил глава Украины. Владимир Зеленский обратился к европейским коллегам сохранять санкции против России. По его словам, все чаще слышно мнение о том, что необходимо пересмотреть политику ограничений - государства теряют деньги. Однако Украина теряет людей, подчеркнул Зеленский, и "пока не будет мира, должны сохраняться санкции".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 126

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