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Президент Финляндии не поддержал призыв Зеленского сохранять санкции против РФ
13.9.2019 20:46
Фото: smi2.net
По словам Саули Ниинисте, предпринятые ранее меры не оказывают влияния на российскую экономику.
Финский лидер также отметил, что вряд ли в ближайшем будущем будет виден эффект от санкций, вводимых в отношении РФ, передает ТАСС.
Как заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, выступивший на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) уже давно звучат утверждения, что экономика России рухнет из-за санкций. Однако какого-либо заметного воздействия пока так и не произошло. Политик выразил опасения, что "в ближайшем будущем этого и не случится".
Ниинисте также отметил, что необходимо продолжать попытки договориться. Ведь совсем недавно главы РФ и Украины смогли осуществить обмен. Совместное решение Владимира Путина и Владимира Зеленского финский лидер назвал живым примером конкретных действий.
До президента Финляндии на форуме, организованном в Киеве, выступил глава Украины. Владимир Зеленский обратился к европейским коллегам сохранять санкции против России. По его словам, все чаще слышно мнение о том, что необходимо пересмотреть политику ограничений - государства теряют деньги. Однако Украина теряет людей, подчеркнул Зеленский, и "пока не будет мира, должны сохраняться санкции".
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