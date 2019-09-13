Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти США: Уго Чавес приказал «затопить» их страну кокаином

13.9.2019 17:49

Фото: livejournal.com



В управлении Соединенных Штатов утверждают, что бывший лидер Венесуэлы Уго Чавес (1954-2013) в прошлом якобы отдал приказ "затопить" их страну кокаином.



Об этом пишет сегодня El Mundo, цитируя официальные документы.



По сведениям газеты, американские судебные власти направили Национальной судебной коллегии Испании отчет, в котором идет речь об Уго Чавесе. В частности, там говорится о том, что бывший лидер Венесуэлы в 2005 году провел совещание с участием представителей спецслужб. В ходе встречи президент отдал им приказ бороться с Вашингтоном и затопить Соединенные Штаты наркотиками.



В целях реализации этого плана, отмечается в докладе, экс-президент Венесуэлы якобы даже выразил готовность "быть в координации" с леворадикалами из группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии". В США уточняют, что информация была получена от человека, который участвовал в той встрече с Чавесом.



Автор: Злата Богатова

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