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СМИ: Шумахер вышел из комы


11.9.2019 22:36
СМИ: Шумахер вышел из комыФото: vk.com

Знаменитый немецкий автогонщик Михаэль Шумахер, впавший в состояние комы около шести лет назад, наконец пришел в себя, пишут французские СМИ.

Семикратный чемпион мира в Формуле-1 сейчас находится на лечении в одной из клиник Парижа.

Как пишет сегодня французское издание Le Parisien, после почти шести лет в коме Михаэль Шумахер наконец находится в сознании. Газета цитирует сотрудницу клиники, куда ранее был доставлен легендарный гонщик.

Близкие автогонщика в последнее время воздерживались от общения с прессой, поэтому информации о его состоянии практически не поступало. Однако теперь, вероятно, действительно появились обнадеживающие новости.

Предполагается, что врачи в скором времени проведут Шумахеру еще одну операцию. Известный кардиохирург Филипп Менаше собирается внедрить в сердечную ткань стволовые клетки, пишут СМИ.

Титулованный гонщик получил тяжелую черепно-мозговую травму в конце 2013 года, когда катался на лыжах во Франции. Шумахер перенес несколько операций, после которых медики были вынуждены ввести его в состояние искусственной комы. Все эти годы о гонщике продолжала заботиться его супруга Коринна.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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