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Трамп снял с поста советника по нацбезопасности Болтона


20:11
Трамп снял с поста советника по нацбезопасности БолтонаФото: businessinsider.com

Как заявил американский президент Дональд Трамп, он принял решение уволить советника по национальной безопасности Джона Болтона, передает РИА Новости.

Глава Соединенных Штатов написал об этом в Twitter.

По словам американского президента Дональда Трампа, минувшим вечером он уже проинформировал Джона Болтона о том, что Белй дом не нуждается в его услугах.

Трамп отметил, что "был категорически не согласен со многими из его предложений", причем мнение президента разделяли представители администрации. В результате президент принял решение попросить Болтона покинуть свой пост, "что он и сделал сегодня утром", — пояснил глава Соединенных Штатов.

Американский лидер, сообщив об отставке своего советника, выразил Болтону благодарность за службу. При этом Трамп уточнил, что уже через несколько дней озвучит имя того, кто станет новым советником по вопросам нацбезопасности.

Автор: Злата Богатова

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