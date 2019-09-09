Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Киеве принят законопроект об импичменте президента

12:33

Фото: ppo-metalistiv.dp.ua



Верховная рада приняла законопроект об импичменте президента, внесенный ранее главой украинского государства Владимиром Зеленским.



Согласно этому документу будут заполнены пробелы в действующем законодательстве, которое регулирует процедуру импичмента.



Верховная рада Украины сегодня приняла законопроект, посвященный процедуре импичмента президента. Документ ранее был внесен главой государства Владимиром Зеленским. Как передает "Интерфакс-Украина", данный законопроект поддержали 245 депутатов, включая председателя Рады Дмитрия Разумкова и его первого заместителя Руслана Стефанчука. Остальные участники голосования являлись представителями фракции "Слуга народа".



В соответствии с документом, парламент Украины имеет воможность объявить импичмент главе государства лишь когда речь идет о госизмене либо другом преступленим. Как указано в документе, основанием для импичмента должно быть подписанное большинством депутатов от конституционного состава письменное представление. В результате Рада может вынести вердикт об инициировании импичмента, включая вопрос в повестку как безотлагательный.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 134

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 20:11 Трамп снял с поста советника по нацбезопасности Болтона

Трамп снял с поста советника по нацбезопасности Болтона 9.9.2019 19:38 В 2017 году США вывезли из России своего ценного агента

В 2017 году США вывезли из России своего ценного агента 9.9.2019 18:30 Вашингтон приостановил консультации с талибами

Вашингтон приостановил консультации с талибами 9.9.2019 12:39 Газета Le Figaro назвала Киев российским городом

Газета Le Figaro назвала Киев российским городом 9.9.2019 10:20 Болтон прокомментировал обмен заключенными между Киевом и Москвой