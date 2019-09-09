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В Киеве принят законопроект об импичменте президента
12:33
Фото: ppo-metalistiv.dp.ua
Верховная рада приняла законопроект об импичменте президента, внесенный ранее главой украинского государства Владимиром Зеленским.
Согласно этому документу будут заполнены пробелы в действующем законодательстве, которое регулирует процедуру импичмента.
Верховная рада Украины сегодня приняла законопроект, посвященный процедуре импичмента президента. Документ ранее был внесен главой государства Владимиром Зеленским. Как передает "Интерфакс-Украина", данный законопроект поддержали 245 депутатов, включая председателя Рады Дмитрия Разумкова и его первого заместителя Руслана Стефанчука. Остальные участники голосования являлись представителями фракции "Слуга народа".
В соответствии с документом, парламент Украины имеет воможность объявить импичмент главе государства лишь когда речь идет о госизмене либо другом преступленим. Как указано в документе, основанием для импичмента должно быть подписанное большинством депутатов от конституционного состава письменное представление. В результате Рада может вынести вердикт об инициировании импичмента, включая вопрос в повестку как безотлагательный.
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